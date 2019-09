La modelo Natalie Vértiz se encuentra en medio de la polémica luego de que se oyeran fuertes rumores sobre un posible romance entre su esposo Yaco Eskenazi y la hija de Gisela Valcárcel, Ethel Pozo.

La conductora de Mi mamá cocina mejor que la tuya se defendió y aclaró que entre Yaco Eskenazi y ella solo hay una amistad y que jamás se metería en un matrimonio pues ella es “hija de Dios”.

"Yo soy creyente, soy una hija de Dios, Natalie y Yaco son una pareja que se quieren, son felices, no hay nada más jalado de los pelos, no hay nada más raro que eso”, dijo la hija de la popular 'señito'.

Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi tuvieron una boda de ensueño y televisada (Foto: El Comercio)

Por su parte, Natalie Vértiz se ha mantenido al margen de esta polémica y ha compartido un mensaje en su red social de Instagram.

"Look for the little signs you call coincidences

Dare to follow them.

They guide you along the brightest path of your authentic self", fue la frase que traducida al español significa:

"Busca las pequeñas señales que llamas coincidencias

Atrévete a seguirlos

Te guían a lo largo del más brillante de tu ser auténtico".

De esta manera, Natalie Vértiz sigue concentrada en su carrera y en seguir creciendo de manera personal.