Rodolfo Carrión, conocido como ‘Felpudini’, compartió con sus seguidores un momento difícil en su vida al revelar que fue hospitalizado de emergencia debido a una descompensación durante su tratamiento contra el cáncer.

A pesar de su estado de salud, el actor mantiene una actitud optimista y esperanzadora. En declaraciones a Trome, expresó: “ Me han internado porque me sentía un poco mal debido al tratamiento oncológico que estoy llevando por un problema pulmonar. A pesar de eso, yo he seguido trabajando y tengo muchos proyectos por realizar ”, expresó el comediante.

Carrión explicó que está siendo tratado en el Instituto Peruano de Oncología y Radioterapia, y enfatizó su determinación: “ Siempre para adelante, nunca para atrás. Me siento fuerte por el apoyo de mi familia y estoy probando de qué estoy hecho, siempre he sido una persona que ha puesto el pecho y ahora no es la excepción. Es una batalla más en la vida ”, expresó el artista al mismo medio.

