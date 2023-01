Melissa Paredes volvió a soltar la lengua para generar controversia en el programa ‘Préndete’ de Panamericana TV. La modelo fue consultada sobre el embarazo de Ale Venturo, actual pareja de su exesposo Rodrigo Cuba. Como se sabe, la chef está en los últimos meses de gestación de su segundo bebé.

Melissa comenzó diciendo que no tiene nada de malo seguir a Ale en redes sociales. “Por qué no seguirla si es la actual del papá de tus hijos, no tiene nada de malo. Yo si la sigo a Ale y Ale me sigue, no tiene nada de malo. Pero a Rodrigo no la sigo”, comentó.

Kurt Villavicencio le preguntó a la actriz si sabía cuándo daría a luz la novia del ‘Gato’ Cuba.

“Y a ti que te importa cuando da a luz ella, déjala. Puede ser (le voy a decir que venga) pero con ustedes acá no creo que quiera venir, será para que la destruyan”, comentó sobre la posibilidad de invitarla al programa.

“La pregunta sería si Melissa ya pensó qué regalito comprarle al bebé”, cuestionaron a la presentadora. Melissa admitió que podría darle un presente al nuevo integrante de la familia.

“¿Verdad, no? Buena idea, un detallito nunca está mal. Hay unas cositas que hacen tejiditas bien bonitas (...) [¿Le harías un par de zapatitos?] Eso ya no se usa, es antiguo, pero por qué no se lo haría” , comentó la ex del ‘Gato’, quien estaría dispuesta a hacerle un tejido al bebé de Ale.

“Siempre intenta hacer allí la mecha entre mujeres, yo no me peleo con mujeres. Muchos quieren hacer como el conflicto, tontería y media que se inventan”, agregó, negando que se lleva mal con Ale.

