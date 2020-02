El cumbiambero Tommy Portugal tiene una hija de 18 años de edad, se llama Mafer Portugal y ella ha demostrado que tiene un gran talento para el canto.

La jovencita se presentó en “Mujeres al Mando” y contó que quiere dedicarse al canto, como su padre. Sin embargo, se inclinaría por otros géneros musicales.

“Me encanta cantar desde chiquita. No me ve haciendo otra cosa. Yo quiero salir como Mafer, no como hija de Tommy Portugal. Quiero que sepan que canto y que pronto voy a sacar música propia”, confesó la hija de Tommy Portugal.

Además, la jovencita reveló ser fanática de Daniela Darcourt. “Me gusta cantar de todo, pero me voy por la salsa. Me gusta mucho Daniela Darcourt y actualmente subo covers”.

Finalmente la muchachita contó que tiene una buena relación con su papá, quien se enteró de la existencia de ella hace solo 3 años, cuando ella tenía 15 años. “Yo me enteré antes que él, luego ya nos conocimos y arreglamos las cosas. Nos llevamos muy bien”.

Tommy Portugal: ella es la talentosa hija del cumbiambero

