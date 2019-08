Emilio Jaime fue presentado en la nueva temporada de “El artista del año”, donde Gisela Valcárcel no dejó de preguntarle sobre el fin de su relación con Luciana Fuster.

“Mi familia sí aceptaba bastante a Luciana”, contó Emilio Jaime.

Por su parte, Gisela Valcárcel también tuvo buenas palabras para la modelo: “A mí me encanta”, dijo.

Emocionado, Emilio Jaime cometió un lapsus asegurando que todavía le “encantaba” su expareja: “A mí también me encanta (risas). Es una chica super linda, es joven, tiene 20 años, hay varias cosas que rescato de ella, pero las cosas no se dieron como uno esperaba (...) la vi un día, dejamos puntos claros, teníamos que conversar”.

Por su parte, Tilsa Lozano dijo que no creía en las palabras de Emilio Jaime. “Cuando hay amor, hay amor. A mí no me florees (...) hay gato o gata escondida”, sostuvo.