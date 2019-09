Molesto. Emilio Jaime volvió a referirse sobre su ex Luciana Fuster, pero no de la mejor manera, ya que indicó a la reportera de ‘América TV’ que no la vuelva a mencionar a la modelo porque no desea hablar más de ella.

El exchico reality se mostró más que incómodo luego de escuchar el nombre de la integrante de “EEG”. “De Luciana no pienso hablar más porque ella no quiere que la mencione y no la pienso mencionar más. No quiero que ni me hablen de Luciana. No quiero dirigir ni una palabra más a Luciana. Prefiero ahorrar mis palabras. Prefiero no tener ningún tipo de comunicación con ella y que tampoco sea mi amiga por ahora”, declaró Emilio Jaime, evidentemente, molesto por la situación.

Incluso, el reguetonero aseguró que las cosas pueden cambiar de un día para otro. “No quiero que me pregunten nunca más por Luciana. Hay cosas mucho más importantes de las que se puede hablar. Las cosas pueden cambiar de un día para otro. Ya pasé la página”, sentenció.