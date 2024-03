Pamela Franco y Christian Domínguez, quienes protagonizaron un sonado escándalo de infidelidad, al parecer habrían iniciado una “nueva etapa” en su relación. Los artista de cumbia sorprendieron a sus seguidores a través de redes sociales al dejarse ver juntos el pasado miércoles 6 de marzo.

A pesar de que en más de una ocasión, ambos personajes de la farándula local descartaron haber retomado su romance, la ahora expareja acompañó a su hija a su primer día de clases en el nido, un momento que los emocionados padres compartieron.

¿Christian Domínguez y Pamela Franco retomaron su relación tras escándalo?

El regreso de la pareja a la vida pública generó especulaciones sobre el estado actual de su relación sentimental. Sin embargo, ambos artistas han enfatizado en que su reunión se debe exclusivamente a su compromiso como padres y al deseo de brindarle lo mejor a su hija. A través de sus redes sociales, compartieron con sus seguidores imágenes y mensajes conmovedores sobre este nuevo capítulo en la vida de su pequeña.

“ Y empezaste, mi amor. Ahora 16 años de estudio Dios ”, escribió Domínguez mientras que Franco hizo lo mismo al dedicarle algunas palabras a su menor hija por su primer día de clases. “ Hoy empezó mi día así, una nueva etapa para mi niña significa mucho que Dios te guie y te cuide. Te amo ”, escribió la cantante.

¿Pamela Franco y Christian Domínguez retomarán su relación?

Pamela Franco ha dejado claro en una entrevista reciente que, por el momento, no existe una amistad entre ellos, aunque no descarta esa posibilidad en el futuro. “ No, no crees que es demasiado pronto (una amistad) después de todo lo que pasó (...) Siempre tendremos que vernos por nuestra hija ”, expresó.

Las declaraciones de Franco se dan luego de una advertencia pública que hizo respecto a la divulgación de secretos personales por parte de Domínguez a una expareja suya. Aunque reconoce la importancia de mantener una relación cordial por el bienestar de su hija, la cantante insiste en mantener cierta distancia mientras resguarda su intimidad.

“ Él siempre será el papá de mi hija, pero tampoco soy de hierro. No me voy a quedar esperando a que todos los golpes sean hacia mí, y los demás caigan como si nada ”, expresó.





