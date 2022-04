Poco a poco. Luego del reciente ampay de Aldo Miyashiro con Fiorella Retiz, se pudo ver a una Erika Villalobos alejada de los medios y las declaraciones, sin embargo, está a puertas de estrenar una obra y debe brindar entrevistas para promocionarla, pero evita hablar sobre la infidelidad de su esposo.

La entrevista estuvo a cargo de Carlos Orozco, quien tuvo como invitada de su programa online a Erika Villalobos, quien está a poco tiempo de estrenar una obra teatral junto a sus compañeros de teatro. La entrevista resaltó la carrera de la icónica actriz peruana; sin embargo, era imposible no referirse a lo sucedido recientemente.

La pregunta fue un poco abierta, pero se refirió exactamente a las cámaras y presión mediática que está viviendo a raíz del ampay, ante ello y a falta de declaraciones, ella reveló el por qué: “Si yo quiero no contesto, es lo que normalmente hago, a mí no me gusta hablar de mi vida, la gente piensa que yo tengo que darles una explicación, yo no he sido escogida por el pueblo, quizá un político, yo no, yo siempre hablo de mi vida cuando quiero hablar”.

Erika además confesó que a ella no le afecta tanto que los medios la presionen; sin embargo, la cosa cambia si se meten con su familia: “Me molesta cuando se meten con mi familia, cuando graban a mis hijos, se paran afuera de la puerta de mi casa, con mis hijos no, ahí sí puede perder los papeles”.

En las últimas semanas, se han especulado y dicho muchas cosas sobre Erika y Aldo. Ella aconsejó que el público debería exigir información verdadera y no creer todo lo que oyen, porque los que comentan no la conocen a ella: “No simplemente porque alguien lo dijo en la televisión es verdad, me refiero a ciertas cosas, hay algunas que son evidentes, pero hay otras que la gente se las cree solo porque alguien las dijo en televisión y la mayoría de veces no es verdad”.

Erika aseveró que quienes comentan sobre ella no conocen cómo es ella, cómo reacciona ni nada de ella y, sin embargo, se hacen juicios de ella: “No me conocen a mí, yo estúpida no soy, pero la gente habla como si sí, entonces...”.

