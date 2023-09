Érika Villalobos se molestó con un reportero de Amor y Fuego, por preguntarle sobre cuál s su opinión ante la denuncia que realizó Fiorella Retiz contra su aún esposo Aldo Miyashiro.

“¿En serio, quieres que conteste eso? ¡No voy a hablar, por favor, respeta, respeta! (...) yo te estoy diciendo que no te voy a contestar, si no te voy a contestar, ya no me sigues preguntando ¿Ok? Gracias”, expresó la actriz.

Érika Villalobos confirma que también participó en el guion de la novela que protagonizará con Aldo Miyashiro

Érika Villalobos y Aldo Miyashiro están en boca de todos desde que se confirmó que serán los protagonistas de la próxima telenovela titulada ‘Perdóname’. Esta producción de Michelle Alexander se emitirá a partir de septiembre en América Televisión.

En declaraciones para Amor y Fuego, Érika Villalobos confirmó que tuvo participación en el guion de la telenovela ‘Perdóname’, la cual protagonizará junto a Aldo Miyashiro a casi un año del sonado ‘ampay’ con Fiorella Retiz.

“¿Tú también participaste en el guion?”, fue la pregunta del reportero de Amor y Fuego, por lo que ella responde:“ sí, yo también lo he escrito”.

Tula Rodríguez sobre novela de Aldo Miyashiro y Érika Villalobos: “El dinero va a la misma olla”

Tula Rodríguez defendió la participación de Aldo Miyashiro y Érika Villalobos en la novela ‘Perdóname’, producida por Del Barrio Producciones y la cual se estrenará en América Televisión.

“Ellos son actores y si están trabajando juntos es porque no hay incomodidad, chamba es chamba. Si te quedas a llorar, pensando en lo que pudo ser, la plata no llega del cielo. Si han decidido trabajar juntos es porque el dinero va a la misma olla, de eso comen sus hijos. La gente siempre va a hablar, pero no hay que juzgar”, expresó la exvedette para el medio ‘La Noticia’.

“Si están separados y deciden trabajar juntos, pues se deben sentir cómodos. Es una decisión personal, yo no recuerdo haber trabajado con mi ex. Hoy en día hago lo que quiera hacer y donde me sienta cómoda”, agregó.