El fotógrafo Ernesto Jiménez rompió su silencio luego de que se confirmara que esta semana le pidió la mano a su novia Antonella Bacco.

A través de su cuenta de Instagram, Ernesto Jiménez contó cómo se preparó para sorprender a su novia en este día tan especial para ambos y en la que ella le dio el esperado “Sí”.

“She said YES! -.Esta semana que pasó no he subido absolutamente nada a redes. Estaba ocupado pensando y armando todo para que el sábado sea un día muy especial para @antonellabacco... ¡y vaya que lo fue!. Estoy preparando un video de todo lo que pasó días antes de la pedida y, por supuesto, el momento en que dijo que SÍ”, escribió Ernesto Jiménez.

Ernesto Jiménez también dio una buena noticia porque adelantó que publicará un video de la pedida de mano.

“Les adelanto que la emoción se nos derramaba de los ojos. No todo salió exactamente como lo había planeado, pero se dio como siempre lo vamos a recordar..Te amo, preciosa. Vamos por más situaciones inolvidables y momentos de mucho amor”.

“Ese anillo representa lo que somos y hemos vivido, pero también le abre las puertas a lo que seremos y tenemos por vivir. Sobre esta nueva etapa no sabemos mucho, pero lo que sí tenemos claro es que la caminaremos de la mano, siempre uno al lado del otro”, agregó Ernesto Jiménez.

