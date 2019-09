El actor mexicano Ernesto Laguardia, el recordado Pancho de “Quinceañera”, transmitida hace 32 años, reveló que Televisa se alista a grabar una nueva versión en la que él participará.

“Fue la primera telenovela protagonizada por jóvenes y abrió camino para muchísimas producciones de ese tipo”, dijo el actor en Perú para Diario OJO.

“Las generaciones adultas se pueden acordar de la ‘Quinceañera’ de Ernesto, pero las nuevas podrán ver lo que se le llama una versión libre, en la que se toman ciertos elementos de esa historia para contarla de una forma actual”, agregó.

Por otro lado, Juan Soler no olvidó el casi año que vivió en Lima cuando grabó la telenovela “María Emilia querida”. “Siempre me quedaré con el cariño de la gente, la comida peruana, que es extraordinaria, y la admiración a un país con mucha historia y una cultura tan ricas que no se olvidan”, sostuvo.