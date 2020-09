Yaco Eskenazi se sinceró en el programa “América Hoy” y dijo que sí es celoso con Natalie Vértiz, pero no al punto que sea enfermizo.

“Si yo me he sentido celoso, pero lo bueno con Natalie es que tenemos mucha confianza y los celos que tenemos son más gracioso y divertidos y no al punto de generar una pelea”, señaló el conductor de televisión.

Yaco Eskenazi recordó la vez en que Natalie Vértiz grabó un comercial con el actor mexicano Diego Boneta y aunque dijo no haber sentido celos, sí marcó su “territorio”.

“Alguna vez me preguntaban sin tenía celos por Diego Boneta. No me daba celos de rabia, pero es mía por si acaso”, remarcó Yaco Eskenazi.

Luego recordó lo que hacía en esa época cuando Natalie Vértiz subía fotos junto a Diego Boneta. “Ella ponía la foto y yo lo primero que hacía era escribir en la foto, marcando territorio. Luego cuando lo conocí, me tomé foto”.

Actualmente, Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz es una de las parejas más estables de la farándula y tienen un pequeño hijo.

