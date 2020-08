La periodista Andrea Llosa no soportó ver a los amigos de una de las fallecidas en la discoteca Thomas RestoBar en Los Olivos, tomando y bailando en pleno entierro, como si el coronavirus o Covid-19 no hubiese desaparecido.

A través de su cuenta de Instagram, Andrea Llosa escribió un extenso mensaje, donde expresó toda su indgnación.

“Como sociedad estamos acostumbrados a responsabilizar a todos menos al responsable. No podemos justificar a personas que en plena pandemia salen de juerga y violan todas las normas. No podemos justificar a gente tan irresponsable y desalmada, que con su estupidez y su egoísmo, contribuyen a que este virus siga arruinando nuestras vidas y alargando esta condena que a muchos ( me incluyo) nos tiene aterrados y alejados de nuestras familias”, escribió la periodista.

Además, se refirió a aquellas personas que siguen saliendo a las calles y asistiendo a fiestas cuando no es necesario y aún no se debería de hacer para evitar la propagación del coronavirus.

“No se trata de que es mi vida y con mi vida hago lo que me da la gana, no (bueno fuese). Se trata de que el irresponsable no solo contagiará a su familiar (que claramente no le importa) sino que terminará contagiando a gente que sí le importa vivir, que sí le importa proteger a su familia, que sí quiere trabajar y salir adelante. Basta de criar una sociedad de vagos, de irresponsables, de egoístas, de idiotas. Esta es la gente que contribuye a que esta pandemia se prolongue y que todos los días hayan más muertos, más internados en UCI, más contagiados, más personas sumidas en la depresión y en el desempleo”, agregó.

“Muchos de los que ven en este video, por ejemplo, podrían cruzarse contigo, estar en el mismo paradero, en el mismo micro, en el mismo mercado, en el mismo supermercado, en la misma bodega, en la misma calle... Se imaginan el nivel de egoísmo y de riesgo? Este video es una cachetada para todos los que perdieron un familiar, para todos los que luchan en este momento contra la enfermedad, para todos los que tenemos miedo de contagiarnos... Y luego tienen la concha (disculpen pero no encuentro otra palabra) de culpar a la policía? Ya, pues...”, finalizó Andrea Llosa.

VIDEOS RECOMENDADOS

¿Alejandra Baigorria no descarta la posibilidad de renunciar a EEG por Said Palao?

¿Alejandra Baigorria no descarta la posibilidad de renunciar a EEG por Said Palao?

TE PUEDE INTERESAR