En la edición de este miércoles, 30 de junio, en el programa “Esto es Guerra” hubo una tensa discusión entre Patricio Parodi y Said Palao luego que el capitán de los ‘Guerreros’ se quejara con la producción porque no le anticiparon que sería uno de los primeros en participar en uno de los circuitos.

La queja de Parodi generó que Said Palao le respondiera que eso sucedía porque había llegado tarde. En medio de esta discusión, Rosángela Espinoza intervino para tratar de poner paños fríos a la situación, pero Ducelia Echevarría le pidió que se calle.

La popular ‘chica selfie’ se quejó por el comentario de su compañera y pidió que la sancionen. “Esta vez no te lo voy a permitir, un ratito, por favor, estoy agarrando el micrófono para decir: ‘Amor y paz’, y lo primero que hace Ducelia, y que para mí es una falta de respeto, que me diga delante de todos: ‘cállate’. Yo no te he dado confianza para que me trates de esa manera, espero haya una sanción para la señorita”, dijo Espinoza.

Ante ello, “El tribunal” le pidió a Ducelia Echevarría que se disculpe públicamente con su compañera de equipo.

“Querida compañerita, Rosángela Espinoza, te pido mil disculpas de corazón si te has sentido ofendida, no fue de esa manera, simplemente nos tratamos como nos tratamos aquí en el equipo”, dijo Echevarría.

