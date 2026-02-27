Aunque intentó descartar haber recibido presiones para designar a los integrantes de su gabinete, la premier Dennis Miralles admitió que no conocía a algunos ministros.

“Tuve pocos minutos para ver la lista completa y la evaluación de currículums. Yo no conocía a algunos de los ministros, pero tenía que, con esa validación inicial, dar la confianza y me siento tranquila”, declaró en RPP.

Miralles negó haber recibido exigencias de líderes políticos como César Acuña (APP) o Vladimir Cerrón (Perú Libre). “No nos han pedido (colocar ministros), por lo menos a mí no, y no lo permitiría, porque no es correcto”, afirmó”.

En ese sentido, afirmó que el Consejo de Ministros “no tiene color político” y que, desde el inicio, dejó claro que cualquier afiliación partidaria debía comunicarse con anticipación. “Primero está el ciudadano y no las cuotas políticas”, añadió.

“El objetivo de este gobierno es garantizar la estabilidad del país, no solo la estabilidad económica, sino también la estabilidad social”, dijo.

El congresita Alejandro Muñante (Renovación Popular) afirmó que este es el “gabinete de César Acuña”, sugiriendo que la premier responde a los intereses del líder de Alianza para el Progreso.

Petroperú seguirá en reestructuración

En otro tema, Miralles afirmó que la restructuración de la empresa estatal Petroperú continuará en marcha, porque ese fue el primer punto que conversó con el presidente José Balcázar para aceptar ser premier.

El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, informó que está a la espera de coordinaciones con la premier Dennis Miralles para su presentación en el Pleno.