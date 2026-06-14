Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Verónica, de 42 años, que nos escribe desde Surco.

Doctora Moro, amo a mi esposo y reconozco que es una persona trabajadora, pero hay algo que viene desgastando nuestra relación desde hace varios años. Tiene la necesidad de competir conmigo por absolutamente todo. Lo que al principio me parecía una rareza terminó convirtiéndose en una fuente constante de incomodidad.

Si le cuento que recibí un reconocimiento en el trabajo, inmediatamente me habla de un logro suyo. Si menciono que estoy cansada porque tuve una semana complicada, me explica por qué la suya fue peor. Incluso cuando se trata de cosas simples, como cocinar, manejar o resolver algún problema en casa, siempre encuentra la forma de demostrar que él lo hace mejor.

Lo que más me afecta es que rara vez siento que celebra mis éxitos. Cuando consigo algo importante, en lugar de alegrarse conmigo, la conversación termina girando alrededor de él. A veces tengo la sensación de que no puede permitirme ser protagonista ni por unos minutos. Todo se transforma en una comparación.

He intentado comentárselo en varias oportunidades, pero responde que estoy exagerando o que simplemente comparte sus experiencias. Tal vez tenga algo de razón, pero cuando una situación se repite tantas veces resulta difícil creer que sea una coincidencia.

No quiero vivir compitiendo con la persona que elegí para compartir mi vida. Me gustaría sentir que somos un equipo y no dos rivales tratando de destacar. ¿Cómo puedo hacerle entender que esto me está alejando emocionalmente de él?