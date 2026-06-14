Los equipos de rescate yemeníes recuperaron ayer el cadáver del aventurero Qaqaa Antar al Absi (30), conocido como el “Spiderman del Yemen”, quien cayó un día antes al cráter del volcán Damt, en la provincia yemení de Al Dalea, en el sur del país, mientras realizaba una de sus arriesgadas escaladas sin ningún tipo de material de seguridad.

Visitantes y turistas solían pagarle pequeñas cantidades de dinero para realizar arriesgadas escaladas y así poder vivir.

La muerte de este “Spiderman del Yemen”, el hombre araña de los pobres, causa dolor en su sufrido país.

Declaración

El escalador fue declarado muerto después de que los equipos de rescate tardaran casi 24 horas en recuperar su cuerpo, informó la Autoridad de Defensa Civil de los rebeldes hutíes del Yemen.

Según el comunicado, los rescatistas se enfrentaron a “condiciones excepcionalmente difíciles” durante la operación debido al terreno escarpado del cráter y al intenso calor.

Personalidad

Al Absi se convirtió en toda una personalidad en el Yemen tras publicar vídeos en sus redes sociales en los que escalaba paredes rocosas verticales y descendía cráteres sin cuerdas ni equipo de seguridad.

Tras conocerse la noticia de su muerte, las redes sociales del Yemen se inundaron con mensajes de apoyo a sus familiares y de recuerdo por la valentía de Al Absi, pero también lamentaron que las dificultades económicas que atravesaba lo obligaron a realizar este tipo de actividades de alto riesgo.

Cráter

El cráter Damt, situado en el distrito homónimo, a unos 220 kilómetros al sur de la capital yemení, Saná, es uno de los sitios geológicos más conocidos del país.

Formado por antigua actividad volcánica, el cráter tiene unos 100 metros de profundidad y contiene aguas minerales termales ricas en azufre, calentadas por actividad geotérmica.