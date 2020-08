La conductora de “Esto es Guerra”, Jazmín Pinedo, se quedó más que sorprendida al ver que el equipo de producción colocó una fotografía de cuando era una niña durante un nuevo juego llamado “¿Qué artista es?”. Y es que esto no habría quedado ahí, ya que su compañero Gian Piero Díaz aprovechó el momento para lanzar un peculiar comentario.

“¿Quién es esa linda chica? Si así se hubiera quedado”, fue el comentario que hizo el popular ‘Pipi’, desatando la risa de todos en el set de televisión, incluyendo las de la propia ‘chinita'. Fue Rosángela Espinoza la que logró descubrir de quién se trataba dicha instantánea.

A pesar de todo, para la modelo fue un grato recuerdo de su infancia y se enterneció al ver cómo lucía cuando apenas era una bebé.

Gian Piero Díaz le envía indirectas varias indirectas a Jazmín Pinedo

Recordemos que hace algunas semanas, Jazmín Pinedo fue protagonista de un ‘ampay’ tras ser captada saliendo por la noche del edificio donde vive su expareja, Jesús Neyra.

Aunque la ex de Gino Assereto ha preferido no referirse a este tema, Gian Piero Díaz no deja pasar las oportunidades para molestarla.

