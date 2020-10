El integrante de ‘Esto es guerra’, Mario Irivarren aseguró que Isabel Acevedo es su favorita para ganar del concurso de baile ‘Divas 2020’ que también tiene como finalistas a Paloma Fiuza, Luciana Fuster y Rosángela Espinoza.

Así lo declaró para América Espectáculos donde explicó que se nota la diferencia entre una concursante que baile por hobbie y otra que ha estudiado danza.

“Baila muy lindo. Yo no sé mucho de baile, cuando las ves bailar todas lo hacen espectacular pero ‘Chabelita’, tiene un toque especial. Sus movimientos son un poco más limpios”, señaló Mario Irivarren.

“No sé de baile, no sé cuáles son las cosas que los jueces califican pero cuando tú la ves bailar te das cuenta de que tiene un plus porque ella ha estudiado danza. Allí está la diferencia entre saber bailar y dedicarte al baile por hobbie”, agregó el combatiente

En cambio el guerrero Hugo García señaló que la que ganará el concurso será Paloma Fiuza. “Ya ha ganado, que le vaya a la segura”. Mientras que para Karen Dejo la competencia está pareja.

Hoy es la final de ‘Divas 2020’ y tanto Isabel Acevedo, Paloma Fiuza, Luciana Fuster y Rosángela Espinoza, tendrán una oportunidad para ganar.

