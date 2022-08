¿Quiénes son los famosos más guapos del mundo? Seguramente, es una de las preguntas que muchas personas se hacen tras ver a diversos galanes como Ryan Gosling, Robert Pattinson o Henry Cavill en pantallas. Lo cierto es que un cirujano plástico ha comparado a diversas celebridades y ha hecho el top 10 de los hombres más atractivos del planeta según la ciencia.

Para eso, en el año 2020, el Dr. Julian De Silva se apoyó del principio de la proporción áurea. Basado en el trabajo de Leonardo da Vinci, este principio plantea que la relación simétrica es visualmente más atractiva en obras de arte e, incluso, en seres humanos. Si bien algunos científicos rechazan la idea, lo cierto es que el referido especialista ha apoyado su análisis en la simetría facial armónica.

De esta manera, el médico del Centro de Cirugía Plástica y Cosmética Facial Avanzada ha considerado la ‘Greek Golden Ratio of Beauty Phi’ (en español: Proporción áurea de la belleza Phi), que plantea que los resultados que más se acerquen al valor de Phi (1.618) determinarán la cercanía a la perfección física.

En ese sentido, por ejemplo, si la distancia entre los ojos es igual al ancho de estos, se considera que las proporciones son perfectas y, por lo tanto, la persona en cuestión es mucho más bella que quienes no tienen esta simetría. A continuación, y siguiendo la lógica de De Silva, te contamos quiénes son los 10 famosos que forman parte de la lista de hombres más guapos del mundo.

¿QUIÉNES SON LOS 10 HOMBRES MÁS GUAPOS DEL MUNDO SEGÚN LA CIENCIA?

10. Ryan Gosling

Con un 87,48% de precisión según la proporción áurea, Ryan Gosling ocupa el décimo puesto de esta lista. El actor es conocido por su trabajo en películas como “La La Land”, “Blue Valentine” y “The Notebook”. Actualmente es pareja de su colega Eva Mendes, con quien tiene dos hijas.

9. Kanye West

El noveno lugar es para Kanye West (Ye), con 87.94% de precisión según la proporción áurea. El polémico artista norteamericano es famoso por su carrera musical, de la que destacan discos como “My Beautiful Dark Twisted Fantasy” y “Yeezus”. Kim Kardashian fue su pareja durante muchos años y tuvieron 4 hijos juntos.

8. Idris Elba

Con un 88.01% de precisión según la proporción áurea, Idris Elba ocupa el octavo lugar de esta lista. Él es un famoso actor inglés reconocido por producciones como “The Wire” o “Beasts of No Nation”. Actualmente tiene 49 años de edad.

7. David Beckham

El séptimo puesto es para David Beckham, con 88.96% de precisión según la proporción áurea. Él es un famoso futbolista retirado, con una exitosa carrera en equipos como Manchester United y el Real Madrid. Está casado con Victoria Beckham, con quien tiene 4 hijos en común.

6. Hugh Jackman

Con un 89.64% de precisión según la proporción áurea, Hugh Jackman ocupa el sexto puesto de esta lista. El actor australiano es famoso por ser Wolverine en la serie de películas “X-Men”. Asimismo, ha participado en producciones como “Prisoners, “The Prestige” y “Les Misérables”.

5. George Clooney

El quinto lugar es para George Clooney, con 89.91% de precisión según la proporción áurea. Él fue la primera persona en ser nominado a los Premios de la Academia en seis categorías diferentes. Es conocido por ser el protagonista de la trilogía “Ocean’s Eleven” y producciones como “Batman & Robin”, “The Descendants” y “Up in the Air”.

4. Brad Pitt

Con un 90.51% de precisión según la proporción áurea, Brad Pitt ocupa el cuarto lugar de esta lista. Esta estrella de Hollywood ha protagonizado cintas como “Moneyball”, “Fight Club”, “The Curious Case of Benjamin Button” e “Inglourious Basterds”. Ha sido el esposo de las celebridades Jennifer Aniston y Angelina Jolie.

3. Bradley Cooper

El tercer puesto es para Bradley Cooper, con 91.08% de precisión según la proporción áurea. Él ha estado nominado a los Premios Óscar por su trabajo en “Silver Linings Playbook”, “American Sniper”, “American Hustle” y “A Star is Born”. Actualmente, es la voz de Rocket en las películas de “Guardians of the Galaxy”.

2. Henry Cavill

Con un 91.64% de precisión según la proporción áurea, Henry Cavill ocupa el segundo puesto de esta lista. Es famoso por su papel de Superman en diversas películas de DC. También es la estrella de “The Witcher”, famosa producción de Netflix.

1. Robert Pattinson

Finalmente, el primer lugar es para Robert Pattinson, con 92.15% de precisión según la proporción áurea. Se hizo famoso tras darle vida a Edward Cullen, el protagonista de la sega de películas “Crepúsculo”. En el 2022 protagonizó “The Batman”, cinta dirigida por Matt Reeves.