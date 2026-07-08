Un sueño hecho realidad para los eternos fans de la exitosa serie argentina “Cebollitas”. Los actores Brian Caruso “Gamuza” y Diego Vicos “El Colo”, ambos aclamados por sus papeles en la famosa serie de televisión, se presentarán por primera y única vez en Lima, en un espectacular Fan Fest, para encontrarse y compartir con todos sus seguidores peruanos.

La fecha, el sábado 26 de septiembre, el lugar será el Multiteatro Movistar. En este evento especial de Fan Fest conocerán en vivo a “Gamuza” y “Colo” quienes no solo se tomarán fotos con todos sus fanáticos, también será la oportunidad para que cuenten historias y anécdotas inéditas de la serie y compartir en todo momento.

Será de hecho un día especial para conocer a dos íconos de una generación, un día lleno de recuerdos y sorpresas para recrear la nostalgia de la época de “Cebollitas”. Y es que la exitosa serie argentina formó parte de la infancia de miles de fanáticos en América Latina.

La icónica serie fue emitida en el año 1997 por la cadena Telefé y relató las aventuras y desventuras de un grupo de niños que juegan al fútbol en un club de barrio. Se llamó así en honor al ídolo del fútbol Diego Armando Maradona, ya que “Cebollitas” es el nombre de la sección juvenil Argentinos Juniors donde jugó el astro argentino.

En Lima ya hay mucha expectativa por la llegada de “Gamuza” y “Colo”, será un evento para toda la familia y disfruten de momentos llenos de recuerdos y muchas sorpresas que este dúo te tiene preparado, para llevarlos a esas lindas épocas de sus vidas.

No se pierdan el Fan Fest con los ex Cebollitas Diego Vicos “El Colo” y Brian Caruso “Gamuza”, el 26 de septiembre en el Multiteatro Movistar. Las entradas ya están a la venta en la página web y puntos de venta de Teleticket. (https://teleticket.com.pe/excebollitas)