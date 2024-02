Yolanda Medina estuvo en el set de ‘América Hoy’ y aceptó que siempre supo del romance cladestino entre Pamela Franco y Christian Cueva. No obstante, la cantante expresó que en algún momento, han tildado de amantes a todas las mujeres. Estas palabras generaron la molestia de Ethel Pozo.

“Aquí alguna si no ha caído y no ha resbalado en la casa del jabonero es porque no ha ido porque acá a todas nos han tildado de amantes. Me incluyo porque a mí también me han dicho que yo soy la amante y yo no lo he sido, mientras no hay pruebas... ”, sostuvo Yolanda Medina.

La conductora del magazine matutino decidió desmentirla, pues afirmó que ella nunca ha sido amante de nadie.

“ No, un ratito, no es así, jamás, con mi honra nadie se mete. No es todo el mundo, eso no es verdad lo que Yolanda Medina ha dicho. Las mujeres debemos defender nuestra honra, acá hay personas que tienen hogares serios, compromisos leales y honestos, no es todo el mundo ”, manifestó Ethel Pozo.

Yolanda Medina en America Hoy 2

Te puede interesar