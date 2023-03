Sin filtro alguno. Rodrigo González no se calló nada y arremetió contra Michelle Alexander, quien decidió meter en su elenco de actores de “Maricucha 2″ a Ethel Pozo, hecho que sorprendió a más de uno y que viene generando bastante polémica en el medio.

Frente a ello, el popular ‘Peluchín’ aseguró que la líder de Del Barrio Producciones no prioriza la calidad de sus actores a la hora de escogerlos, pues solo le interesaría el rating.

“Si no me dices que se llama Afrodita yo pensaría que se llama Fariselita (...). La productora Michelle Alexander siempre ha producido series, y que se haya preocupado por la calidad actoral impresionante, no, las series de ella son como que, hacen una historia divertida, rápida, meto a gente que actúa, porque tiene que tener algún peso, y la mayoría de gente nada”, comenzó diciendo.

Sin embargo, un hecho que llamó bastante la atención, fue cuando el conductor de “Amor y Fuego” confesó que una vez tuvo un acercamiento con Michelle Alexander, quien le propuso actual en alguna de sus novelas, pese a no tener experiencia en el rubro.

“Yo me acuerdo que cuando recién comencé en la televisión, ella me llamó para una serie y yo le dije que no actuaba y ella me respondió: ‘¿y quién actúa?’ Entonces, con eso ya te respondió todo (...) Es cuca para hacer televisión, conoce el negocio”, agregó.

“No nos florees. Tienes una aliada dentro de América que es Gisela y la hija se ha casado con tu hermano, todo eso es redondo, ahí está la argolla (...) Nosotros como tele espectadores tenemos todo el derecho de decir que vemos una vez más a Ethel en pantalla y vomitamos, estamos empachados”, finalizó diciendo.

