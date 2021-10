La segunda noche de batallas en “La Voz Senior” empezó cargada de emociones. El primer equipo en abrir la gala fue el de Eva Ayllón, donde tres participantes (Maby Curich, Luis Ángel y Roberto Pascasio) dieron lo mejor de sí sobre el escenario.

La primer en subir al escenario de “La Voz Senior” fue Maby Curich, quien hizo gala de su talento con el tema “Ritmo, color y sabor”. Sobre su puesta en escena, su entrenadora, Eva Ayllón, le dio algunas recomendaciones.

“Una cosita, nada más me ha hecho falta. Es que no has vocalizado bien, la dicción es muy importante, sobre todo en este ritmo que ya de por sí se alargan las notas, las frases y hay que pronunciarlo muy bien”, señaló Eva.

“Ella puede cantar salsa, vals, balada, bolero, todo lo hace bien porque tiene muy buen gusto y muy buena voz”, añadió la entrenadora de “La Voz Senior”.

Finalmente, al elegir al ganador de la batalla, Eva Ayllón optó por el sentimiento del participante argentino Luis Ángel Reddel, quien conmovió al jurado con su interpretación del tango “Nostalgia”.

Tony Succar fue sorprendido por su madre en "La Voz Senior"

El músico peruano Tony Succar recibió una emotiva sorpresa de su madre durante el casting de La Voz Senior. El jurado rompió en llanto al dedicarle unas palabras a sus padres en el programa. (Fuente: Latina TV)

