Con eso no se juega. La empresaria Evelyn Vela sorprendió a sus seguidores al revelar que un personaje cercano a su familia comenzó a darles el pésame por el fallecimiento de su padre, despertando la ira de la exbailarina.

Muy eufórica y con una clara molestia encima, decidió salir a cuadrar a quienes inventaron el fallecimiento de su padre: “Antes de hablar de una persona, mejor se averiguan bien en vez de estar con tonterías. Mi papá, don Alberto Venegas, está más vivo que nunca, en su habitación, con su aire acondicionado y sus dos enfermeras de 20 años. Pónganse a trabajar, limpiar su casa en vez de estar de chismosos jugando al teléfono malogrado”.

La sorpresa y posteriormente la molestia, habrían logrado quebrar a la popular ‘reina del sur’, quien aclaró que pese a su edad, su abuelo al que ella considera su papá, está más sano que nunca: “Me han hecho llorar. Un saludo de mi papá, para ese desgraciado que lanzó la noticia y todos los que me estuvieron dando el pésame desde la mañana y no me dejaban dormir. Él ya tiene 96 años y se encuentra fuerte y sano, es más preparando delicias que miles y miles han comido en nuestra tierra durante años”.

