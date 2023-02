La joven Anne Thorsen, de 17 años, fue coronada como la reina del Festival de la Vendimia 2023 este viernes 25 de febrero. La hija de Evelyn Vela deslumbró durante su participación en el evento que se realizó en el Coliseo Modesto León Piedra, recinto ubicado en la ciudad de Ica.

No obstante, debido a la ardua y exigente competencia, la modelo contó que tuvo un pequeño desvanecimiento justo antes de ser coronada como la nueva representante del mítico festival.

“Pensé (en dejar el concurso), es que ya las fuerzas no me daban, pero me auxiliaron y pude superarlo, ha sido una competencia dura y al igual que mis compañeras nos preparamos muchísimo” , reveló a Trome.

Por otro lado, Anne Thorsen no descartó postular al certamen de belleza “Miss Perú” en un par de años: “No descarto, en un par de años, postular al Miss Perú, me encantaría representar a mi país”.

La hija de la autodenominada “Reina del Sur” compitió contra fuertes candidatas, como Luciana Calderón (Miss Semana de Ica) y Nelly Palma Suarez (Miss Elegancia), quienes también llegaron a la recta final del concurso de belleza.

