La periodista Juliana Oxenford utilizó sus redes sociales para expresar su indignación con algunos usuarios que atacan y llaman “despechada” y “dolida” a Shakira por lanzar otra canción con indirectas para su expareja Gerard Piqué. La colombiana acaba de estrenar “TGQ” con Karol G.

Por medio de su cuenta de Twitter, la conductora de “ATV: Al estilo Juliana”, reprochó a las personas que critican a la interprete de “Te Felicito”, a quien le expresó todo su respaldo.

“¿Por qué una mujer no debería, a través de su música, usar su talento para reclamar/desnudar su dolor/vengar una traición?”, cuestionó la hermana de Lucía Oxenford en un inicio.

Por qué una mujer no debería, a través de su música, usar su talento para reclamar/desnudar su dolor/vengar una traición? Puede que para muchos Shakira le esté dando demasiado bola al ex. Sin embargo, ella y solo ella, es quien debe decidir si sigue o no. Abro 🧵 — Juliana Oxenford (@julianaoxenford) February 26, 2023

“Si bien el estilo que desde hace algunos años adoptó Shakira no me gusta, me resulta alucinante leer a tanto machista (hombres y mujeres) diciendo que no debería mostrar su despecho y encima facturar”, agregó.

En otra parte de su hilo, la figura de ATV destacó el talento de la barranquillera, a quien llamó “genia” por facturar con su dolor tras su separación del exfutbolista: “No solo porque es una mujer brillante y virtuosa, sino porque con su música (repito, que desde hace rato no me gusta) está sanando más que con horas de terapia”, dijo.

“Una mujer que sufre y lo dice abiertamente, no es una débil. Al contrario, creo que Shakira tiene los ovarios muy bien puestos” , sentenció.