Las dos cantantes colombianas se unieron para lanzar un nuevo tema que rápidamente se ha viralizado en redes sociales. A tan solo dos horas de haberse publicado, la canción alcanzó 1,5 millones de reproducciones y sigue subiendo como la espuma. ‘TQG’, siglas para ‘Te Quedé Grande’, es el himno al despecho dedicado al futbolista Gerard Piqué y Anuel AA, exparejas de las dos intérpretes.

Como era de esperarse, no faltaron los dardos e indirectas sobre la controvertida ruptura entre Shakira y el español. Luego de la ‘respuesta’ de Clara Chía a la cantante y de la actitud desafiante del futbolista, la cantante asegura haber entrado en una nueva etapa. “Verte con la nueva me dolió pero yo estoy puesta para lo mío. Lo que vivimos se me olvidó y eso es lo que te tiene ofendido”, dice la letra del tema.

Las indirectas más picantes

“Lo que tu novia me tiró, eso no da rabia yo me río”

“Verte con la nueva me dolió pero yo estoy puesta para lo mío”

“Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito”

“Lo que tu novia me tiró, eso no da rabia yo me río”

“Ahora quieres volver, se te nota, te crees ahí que yo soy idiota”

“Tú eras la mala suerte, que ahora las bendiciones me llueven”

“Ese buscándome el lao, si sabes que errores yo no repito”

“Tú quieres volver ya lo suponía, dándole like a las fotos mías”

“Tú buscando fuera la comida y yo diciendo que era la monotonía”

Sus anteriores canciones para Piqué

‘Te felicito’, el primer tema con dedicación

El tema fue número 1 a nivel mundial durante varias semanas y se realizó en colaboración con el cantante Rauw Alejandro. La frase “Te felicito que bien actúas”, estalló en popularidad sonando incluso en los estadios de los rivales del ex defensor. En menos de 24 horas, el video de la canción alcanzó 4 millones de visitas.

‘Monotonía’, la segunda estocada

Este sencillo también hablaba de Piqué y tenía como referencia lo referencia en el video musical mostrando varias prendas de vestir que usaban cuando eran esposos. “No fue culpa tuya ni tampoco mía, fue culpa de la monotonía”, fue el primer verso que habla de la relación. Sin embargo, la letra también habla del narcisismo de Piqué en la frase: “Tú en lo tuyo y haciendo lo mismo. Siempre buscando protagonismo”.

‘BZRP Music Session #53′, la más reciente bomba contra Piqué y Clara Chía

Este último hit fue el más explosivo de todos por no tener medias tintas, las frases directas de la cantante viralizaron rápidamente la canción. “¡Una loba como yo no está pa’ tipos como tú!”, fue la frase más popular. Además, en la letra reveló que Piqué “cambió un Rolex por un Casio” al elegir a Clara Chía Martí, el cuerno.

