En la última edición de su programa, Magaly Medina expuso conversaciones que tuvo su reportero con la aún esposa de Christian Cueva, donde cuenta que un exchofer del futbolista llevó a Chris Soifer al estacionamiento donde estaba concentrado, para que se vieran.

“También fue a la cochera de una concentración, la llevó un tipo repudiable en todo sentido llamado César Mejía Melly y que en ese momento era su chofer y alcahuete de todo”, se lee en las conversaciones.

Luego continuó con: “él la llevó en el carro al estacionamiento de una concentración para que se vea”.

Cabe mencionar que Pamela López le escribió a Chris Soifer para encararla y pedirle explicaciones de estos encuentros furtivos con su esposo.

“Recuerdo también haberle escrito a la tipa esa, pero nunca tuve respuesta, solo me bloqueó y no me dio la cara... le escribí al exnovio, Jeicy, y él me contó algunas cosas que encontró en un teléfono de ella. Eso me contó y yo perdoné por amor y cuando decidimos empezar todo de cero”, comentó.