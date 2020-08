El exesposo de Patty Wong, el empresario Federico Barone, contó para el programa “Magaly Medina”, que un día la empresaria de los chifas le reclamó porque había llegado tarde a la clínica donde estaba siendo atendida su hija.

Según Barone, Patty Wong le reclamó porque tenía un vuelo a Cusco, sin embargo, él habría descubierto que se fue con un amigo a Brasil.

Las discusiones habrían aumentado cuando Federico Barone empezó a creer que Patty Wong estaba interesado en otro hombre. Incluso en una llamada por teléfono ella le dice: “El día que me coma a alguien, yo me lo voy a comer, yo tengo 40 años y bien rico me lo voy a comer”.

Las frecuentes discusiones entre ambos habrían sido por celos, por ello mostró fotos de lo que ella le habría hecho en una propiciada por celos, según el empresario italiano.

Federico Barone mostró fotos donde se le aprecia con el rostro rasgado y su celular roto.

Actualmente, Patty Wong lo ha acusado de estar detrás de la denuncia de una extrabajador para afectar su imagen de empresaria.

