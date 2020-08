Una familia denunció que el personal de salud del Hospital Arzobispo Loayza dio por muerto a su familiar con COVID-19 cuando realmente estaba vivo y necesitaba oxígeno.

En diálogo con ATV Noticias, dos hermanas contaron que el último jueves llevaron a su padre, Jerónimo Palomino, al centro de salud.

Pero a las 8 de la noche certificaron la muerte de su padre, aunque recién les avisaron a las 10 de la noche.

La familia regresó al nosocomio, donde les mostraron un cadáver envuelto en una bolsa con el nombre de su padre; sin embargo, don Jerónimo comenzó a gritar y se dieron cuenta que estaba vivo.

“¡Me dicen que es mi papá, me llaman a la mitad de la noche diciendo que es mi papá cuando no había muerto. A mi papá solo le faltaba el oxígeno, nos lo vamos a llevar ahorita, ahorita nos lo llevamos. Mi papá está acá y me dicen que había muerto!”, se escucha gritar a una de las hijas del afectado en un video grabado al interior del hospital.

Durante la entrevista, las jóvenes revelaron que si no hubiera sido porque su padre comenzó a gritar que le faltaba el oxígeno, les hubieran entregado el cuerpo de un desconocido:

“Entramos a las carpas y vemos un cuerpo diciendo que ese era mi papá. Tenía el nombre de mi papá. Nos acercamos, estábamos llorando todos, yo gritaba su nombre y seguro mi papá ha escuchado al fondo de la carpa cuando él empieza a gritar diciendo que él estaba ahí. Él no se había muerto, él estaba vivo. ¿Entonces, qué cuerpo estaba ahí, en la bolsa? Nos acercamos y mi papá decía que ya no tenía oxígeno”, manifestó.

De acuerdo a la familia, fue la doctora Falcón quien les informó la supuesta muerte de don Jerónimo.

