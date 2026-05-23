Pocos se resisten a una hamburguesa bien hecha, y por eso los eventos gastronómicos dedicados a este clásico siguen ganando popularidad en Lima, reuniendo a quienes disfrutan de probar nuevas combinaciones y estilos.

El Burger Fest Vol. 9 reunirá este 23 de mayo, en el Centro Cultural Lima de Chorrillos, a algunas de las marcas especializadas en hamburguesas más comentadas del circuito gastronómico local.

La nueva edición del festival presentará propuestas que apuestan por combinaciones intensas, carnes smash, quesos fundidos y recetas creadas especialmente para el evento, convirtiéndose en una alternativa dirigida a los fanáticos de la cultura burger.

La experiencia busca ofrecer un recorrido gastronómico con distintas propuestas de hamburguesas artesanales. Entre las burgers que estarán presentes se encuentran:

Malicia: Una burger salvaje con doble carne smash, bacon crocante, queso fundido y salsa especial que mezcla sabores ahumados y picantes. La propuesta apunta directo a quienes disfrutan las hamburguesas intensas y llenas de sabor.

La Mera: La marca llegará con una combinación contundente de carne jugosa, cebolla caramelizada, queso derretido y una salsa cremosa que promete convertirse en una de las favoritas de la noche.

Mr. Smash: Especialistas en el estilo smash burger, presentarán una propuesta con bordes ultra crocantes, muchísimo queso americano y carne sellada al punto perfecto para potenciar cada mordida.

Además de la propuesta gastronómica, el Burger Fest Vol. 9 contará con música en vivo, activaciones y distintos espacios diseñados para complementar la experiencia del festival.

La recomendación es recorrer varias propuestas y descubrir las distintas versiones de burgers que formarán parte de esta edición, que promete reunir algunas de las combinaciones más comentadas del circuito gastronómico local.