La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), a través de especialistas y analistas de la Unidad de Verificación del Servicio Educativo (UVE), realizó visitas de verificación a las sedes en Ica de la Universidad Tecnológica del Perú (UTP) y la Universidad Nacional San Luis Gonzaga (Unica) con el objetivo de supervisar que sus instalaciones continúen cumpliendo las Condiciones Básicas de Calidad (CBC) luego del sismo registrado el pasado martes en la región.

Durante las visitas técnicas, los equipos de la Sunedu verificaron aspectos vinculados a la infraestructura, seguridad y operatividad de los locales universitarios, así como la aplicación de protocolos de gestión del riesgo y medidas preventivas orientadas a garantizar la continuidad segura del servicio educativo y la protección de la comunidad universitaria. También se tiene previsto supervisar las instalaciones de la Universidad Privada San Juan Bautista y la Universidad Autónoma de Ica.

El equipo técnico constató que algunas infraestructuras universitarias presentaron afectaciones a consecuencia del movimiento sísmico. Ante esta situación, y con el fin de salvaguardar la seguridad de estudiantes, docentes y personal administrativo, las universidades han optado temporalmente por el desarrollo de clases en modalidad virtual, a fin de no comprometer la continuidad del servicio educativo mientras se realizan las evaluaciones y medidas correspondientes.

La intervención de la Sunedu se desarrolló en el marco de sus funciones de supervisión del servicio educativo superior universitario y del seguimiento al cumplimiento continuo de las Condiciones Básicas de Calidad exigidas a las universidades del país.

La Sunedu reafirma así su compromiso con la protección de los estudiantes y con la supervisión permanente de las condiciones que garantizan la prestación adecuada y segura del servicio educativo universitario.