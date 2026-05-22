Si últimamente escuchas que en la menopausia hay que “cuidar las mitocondrias”, no es una moda rara. Las mitocondrias son pequeñas estructuras dentro de nuestras células encargadas de producir energía. Literalmente, son las baterías del cuerpo.

¿Y qué pasa con el cambio hormonal? Los estrógenos también ayudaban al buen funcionamiento de estas baterías celulares. Cuando disminuyen, algunas mujeres sienten más cansancio, menor tolerancia al ejercicio, mente más lenta, pérdida de músculo o sensación de “no tener la misma energía de antes”.

Además, el exceso de estrés, dormir poco, fumar, el sedentarismo y una alimentación alta en ultraprocesados aumentan el llamado estrés oxidativo, que puede afectar aún más a las mitocondrias.

La buena noticia es que también se pueden estimular. Los estilos de vida saludables y una buena nutrición ayudan a que las células produzcan energía de forma más eficiente.