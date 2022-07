En 1982, “Rocky III” se convirtió, al igual que sus predecesoras, en todo un éxito en la pantalla grande, donde vimos nuevamente a Sylvester Stallone al frente de esta producción. Si bien, en la trama nuestro protagonista experimenta el único empate de su historia como boxeador, más adelante vimos cómo es derrotado por otro contrincante: Clubber Lang, quien lo vence con un KO en el segundo asalto. Las ansias de revancha crecen en Balboa y al no tener a su lado a Mickey Goldmill porque fallece, recurre a Apollo Creed para que lo entrene y perfeccione su táctica. Al final, nuestro querido persona gana y recupera su título.

Sin lugar a duda, una historia cargada de emotividad, que se completó perfectamente con el soundtrack “Eye of the Tiger”, del grupo de rock estadounidense “Survivor. A continuación, la historia de cómo se convirtió en una de las canciones más famosas de la saga de “Rocky”.

El momento en el que muere Mickey, el entrenador de Rocky (Foto: United Artists)

¿CÓMO “EYE OF THE TIGER” LLEGA A “ROCKY III”?

Transcurría el año 1982 cuando Jim Peterik recibió una llamada. Ni bien levantó el teléfono, no podía creer que al otro lado de la línea se encontraba Sylvester Stallone, quien le señaló que tras haber escuchado su tema “Poor Man’s Son”, le propuso crear una canción con ese mismo sonido para su nueva película “Rocky III”. Al oír el pedido de quien consideraba su ídolo, se quedó impactado.

Fue así que la estrella de Hollywood le mandó la primera edición de escena que abría el filme, aunque en ella ya había otro single: “Another One Bites The Dust”, de Queen.

Ni bien oyó la canción, Peterik se comunicó con Stallone, a quien le hizo ver que ya tenía un gran tema para abrir la tercera parte de su saga y no había forma de superarlo. Sin embargo, había ocurrido un error: el actor de Rocky Balboa le había pasado una edición equivocada, que simplemente era una prueba.

¿Por qué estaba inicialmente ese tema en “Rocky III”? Resulta que, en un primer momento, la celebridad estadounidense sí había pensado en “Another One Bites The Dust” para que esté en la película, pero la banda no le dio los derechos para usarla; así que le dijo a Jim que ignorara el tema y trabaje sobre las imágenes.

Como novedad aparece Mr. T, quien interpreta a Clubber Lang, el nuevo oponente de Rocky (Foto: United Artists)

¿JIM PETERIK DUDÓ EN EL NOMBRE DEL SOUNDTRACK?

En un inicio, Peterik dudó en cómo llamar al soundtrack de “Rocky III”. Originalmente pensó en “Survival” porque quería que rimara con rival, pero al final se decidió por “Eye of the Tiger”, aunque pensaba que era evidente, ya que en su borrador inicial las letras comenzaban con esa frase, pero al ser lo más fuerte de la composición se quedó con ese título.

En la película, la versión de la canción es el demo; es decir, no tenía todas las mezclas y era más rápida que la versión de estudio, además de tener integrado el rugido de un tigre.

El videoclip de “Eye of the Tiger” abrió las puertas a una práctica para promocionar películas de los 80, donde se incluía escenas de los filmes, mientras la banda tocaba la canción en el video, publico Milenio.

EL ÉXITO MUNDIAL DE “EYE OF THE TIGER”

“Eye of the Tiger” encabezó la lista Billboard Hot 100 durante seis semanas a partir del 24 de julio de 1982. Asimismo, lideró la Mainstream Rock Tracks. No dolo ello, ya que traspasó fronteras convirtiéndose en el número uno en el Reino Unido, Irlanda y Australia.

La canción ganó un Grammy Award y fue votada como mejor canción por el People’s Choice Awards. El sencillo fue galardonado con disco de platino por la Recording Industry Association of America en 1982. Su video se emitió en MTV.