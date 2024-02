En una industria musical cada vez más competitiva, Ezio Oliva no se queda, y celebra el éxito de “Que te vaya mal”, su más reciente lanzamiento que no solo lo mantiene vigente, también con muchos planes que espera concretar. Eso sí, está convencido de que el que no trabaja, se queda en el camino.

“Lo que hay que entender es que en esta carrera, puedes tener un equipo de managers, marketeros, pero si tú no chambeas, nadie lo va a hacer como tú. Finalmente es tu vida, es tu sueño y en muchos de los casos es tu dinero, entonces, en mi caso, si yo no cuido lo mío, nadie lo va a cuidar de la misma manera por más cariño que le tengan”.

Para el cantante y compositor es vital tener un equilibrio emocional para poder enfrentar todo lo que significa una carrera tan competitiva. “Para mí es tremendamente importante tener una compañera que esté a tu lado y que te sostenga en muchos momentos no tan fáciles. Esta carrera nos tiene acostumbrados a muchas subidas y bajadas, a estar en una montaña rusa de emociones y de momentos de éxitos y fracasos. Es importante tener a alguien que te comprenda y ayude a lidiar con todo eso. Mi esposa y mis hijas son mi cable a tierra, siempre serán ese lugar seguro”.

Karen y Ezio

Oliva, ha participado como competidor, y años después coach en programas que buscan talentos para el canto. Por su experencia en ese tipo de realitys, sabe muy bien que no hay que cifrarse grandes expectativas, inclusive, si se gana la competencia. “Lo mejor que le puede pasar a una persona que entra a estos programas, en realidad, más allá de ganar, es permanecer la mayor cantidad de tiempo en el programa. Ganar o no ganar en realidad, no es tan relevante, lo relevante es que te quedes más tiempo en el programa para que más gente te pueda ver. Para que tengas mayor cantidad de impacto, y cuando salgas del programa, la gente te reconozca, y pueda consumir una canción tuya, y pueda ir a tus conciertos”.

El exintegrante del recordado grupo Adammo, acostumbrado desde hace mucho a los avatares de la euforía de las fans, tiene muy en claro cuál es su posición ante ciertos excesos de la popularidad, disciplina. “Probablemente cuando era más chibolo era de rock y fiestas, pero hoy, las pocas veces que toca celebrar algo con mi banda se sale, pero una vuelta y nada más. A estas alturas de mi vida el exceso a mí no me suma tanto, soy bastante disciplinado, aburrido, me acuesto temprano apenas termina el show”, dice el cantante.”Eso sí, el cariño de las fans lo tomo con mucha agradecimiento y les pido siempre que me sigan acompañando en cada momento de mi música”.

El creador de hits como “Siempre has sido tú”, “El calendario” y “Malamor”, reafirma que en estos tiempos el éxito de un cantante no solo depende de su talento artístico.”La verdad es súper importante ser empresario, yo creo que el mundo está caminando a tal velocidad, todo es tan rápido, y tan demandante, que en esta carrera toca ser versátil. No solo basta con ser cantante, o ser músico, sino también moverse en la parte de marketing, saber algo de finanzas y de administración”, dice Oliva.

Producto de esa importante decisión en su carrera, el peruano alista una gira por España.”Después de muchos años he aprendido qué equipo sí y qué equipo no. En este negocio he aprendido claramente, que lo barato sale caro, en el sentido de que la experiencia para mí es muy valiosa. Por ejemplo, mi equipo en España y en México, todos han trabajado en disqueras y han sido managers de gente importante, y claro eso te cuesta el doble o el triple, pero vale la pena apostar para ganar”.