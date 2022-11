Este 8 de noviembre de 2022, el periodista Samuel Suárez reveló algunas imágenes de Melissa Paredes y su pareja, Anthony Aranda, en un conocido centro comercial en la ciudad de Lima. Sin embargo, contó que testigos observaron cuando la actriz ‘jalaba’ a su novio para tomarse las fotos con sus fans.

“Melissa con su activador en Sodimac del Jockey hoy”, se lee en la publicación. “Muy amable, se tomaba fotos con todos... pero la gente solo quería tomarse con ella y ella jalaba a su cola jajaja”, indicó el usuario que envió las imágenes.

El periodista Samuel Suárez no dudó en burlarse de la situación al hacer algunos comentarios con ironía: “Yo no creo que eso haya pasado... qué significa, que la gente dice Meli, una foto, ‘ven acá, le dice al otro, ven acá, posa’, ‘pero Melissa, yo solamente quería la foto contigo, no con el activador’, ‘ya no importa, salimos en pack también en fotos’... no creo que pase eso”.

“Yo te defiendo, Meli, para que veas que realmente yo no creo que tú estés jalando cola para las fotos, pero muy divertido igual, me imaginé qué pasaría si realmente la gente quiere una foto con Meli, porque Melissa es conocida, y de yapa el activador se aparezca en tu foto”, comentó entre risas.

Melissa Paredes - diario Ojo

Fuente: Instarandula

TE PUEDE INTERESAR