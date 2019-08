La actriz cómica Fátima Segovia, conocida por ‘la chuecona’, se pronunció sobre el show en un night club en la ciudad de Trujillo. Luego que el programa ‘Magaly Tv, la firme’ publicara una nota respecto a los bailes más que sensuales que realiza en distintos locales de dudosa procedencia.

Es por eso que la popular 'Chuecona' indica que no tiene por qué avergonzarse sobre sus desfiles de infarto.

"No solo realizo desfiles en bikini, también realizo eventos corporativos de animación para empresas grandes en donde como siempre la rompo en el escenario y me adecuo al tipo de público de acuerdo al evento. Y nunca tendré que avergonzarme de nada de lo que hago ya que así sean desfiles en bikini o animación para empresas corporativas lo que realice, lo hago de la mejor manera sin maldad de por medio, eso no me hace una mala persona", dice parte del extenso comunicado.

Al ver que su imagen se vio expuesta, Fátima Segovia asegura que no sabía que era un night club, así que a partir de ahora investigará en dónde realizará sus próximas presentaciones.

“Déjenme trabajar tranquila y si, he sido más bien demasiado generosa para llegar a todo el público que pueda pero a partir de ahora tendré más precaución he investigaré a fondo por mi seguridad el local donde me presente porque he sido un poco incrédula y confiada en que no hay maldad en el mundo , pero ya me doy cuenta que si la hay y que siempre van a querer fastidiar”, sostuvo.