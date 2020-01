Fátima Segovia contó a Ojo que antes se burlaban de sus voluptuosas curvas... hoy es una de las mujeres más sexies del país. “Puedo ser la chica sexy en la televisión, pero en casa soy muy hogareña, una madre entregada al 100%, súper responsable”

¿Qué nos puedes contar de tu infancia? Ha sido muy bonita, la recuerdo con mucho cariño. Mis padres, Luis y Carmen, me dieron todo, no me faltó nada.

¿Cómo eras de niña? Aunque no lo creas, súper tímida. Lo que sí me marcó fue cuando dejé de ser niña y pasé a la pubertad, en el colegio me molestaban porque, entre los 11 y 12 años, me desarrollé físicamente como mujer.

¿Quieres decir que te hacían bullying? Antes no se conocía con ese nombre, pero sí. Me ponían apodos porque era diferente a las demás chicas. Yo llegaba a casa y nadie sabía lo que estaba viviendo. Lloraba y le dije a mi mamá: “Yo no quiero ser así”. Me gritaban: “Ahí viene la ‘bom bom’, ‘la trompo’” y más cosas. Se burlaban de mi caminata. Cosas súper fuertes, ahora comprendo que era envidia.

Y la adolescencia, ¿cómo la enfrentaste? Todas las cosas que pasaba, siempre me las guardaba. Prefería el silencio a que lo supiera mi familia. Hasta que me acerqué a mi mamá por el tema del bullying. Gracias a Dios mis padres siempre me han apoyado en todo.

Te convertiste en madre muy joven, ¿qué recuerdas de esa etapa? Fue muy difícil porque mi mamá confiaba tanto en mí. Fue demasiado fuerte. Pero a mí me ayudó a ser súper responsable. A partir de ese momento mi vida cambió, yo no viví mi adolescencia, me dediqué a tiempo completo a mi hija. Trabajaba y vivía para ella.

¿Qué ha sido lo más duro que te ha tocado vivir? Me ha costado un poco enfrentar el tema de sufrir bullying en el colegio. Y eso marca a toda persona porque cuando entré a la televisión, también tuve que lidiar con los comentarios que recibía.

Fátima Segovia Instagram

¿Qué tipo de mamá eres? Puedo ser la chica sexy en la televisión, pero en casa soy muy hogareña, una madre entregada al 100%, súper responsable. Me encanta estar en casa con mis hijos y mi esposo. Ese es un lado que no conocen mucho de mí, pero es el que más cuido, justamente por eso no lo expongo en las redes sociales.

¿Cómo fue tu ingreso a la TV? Cuando terminé de estudiar Aviación Comercial empecé a estudiar Impro. Recuerdo que me avisaron que había un casting para el programa de Jorge Benavides, en este tiempo era “El especial del humor”. Cuando fui, era un casting súper grande, yo pensé que era algo pequeño, había aproximadamente 400 personas. No recuerdo qué anécdota conté y le robé unas carcajadas a Jorge. Gracias a Dios quedé y para mí fue un logro grandísimo.

¿Fue dificil lidiar con tu pareja por aparecer en TV con prendas muy sexies? Al comienzo sí, tuvimos algunos percances por el tema de los celos, para él era fuerte lidiar con mi trabajo, miz invitaciones a discotecas, etc. Pero con el tiempo supo manejarlo porque él es una persona que tiene una empresa propia y para viajando, además también es modelo.

¿Aceptarías un desnudo? No he hecho ninguno, pero si es algo bien cuidado, no tendría ningún problema.