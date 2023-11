El próximo sábado 3 de febrero de 2024, el estadio de San Marcos será el epicentro de un evento sin precedentes en nuestro país: el festival Ritual. Este espectáculo de talla global promete reunir lo mejor del reguetón Old School y New School en dos escenarios distintos. Los primeros artistas confirmados para este inolvidable show son Don Omar y Ozuna. La preventa de entradas estará disponible del 4 al 5 de diciembre en los puntos de venta de Teleticket.

Don Omar, representante del Old School, será la primera estrella en brillar en este evento, presentando sus éxitos más destacados como “El señor de la noche”, “Salió el sol”, “Dile”, “Dale don”, entre otros. Por su parte, Ozuna, líder de la New School, regresa a nuestro país después de varios años de ausencia, con una maleta cargada de sorpresas y buena música. La empresa Máster Live, encargada del festival Ritual, ha anunciado la participación de diversas estrellas que impondrán el estilo New School en este espectáculo.

Este festival aspira a batir récords de artistas considerados favoritos a nivel mundial en el género urbano. La lista de participantes es amplia, y algunos sostienen que verlos en dos escenarios en una sola noche es “inimaginable”. Aunque la competencia en el género es limpia, se espera un emocionante enfrentamiento entre el New School y el Old School.

Las entradas para el festival Ritual, programado para el 3 de febrero de 2024 en el estadio de San Marcos, estarán a la venta en Teleticket. La historia de este evento ya tiene fecha de partida, y todos tendremos la oportunidad de ser parte de uno de los shows más destacados en el ámbito de la música urbana en Sudamérica.





