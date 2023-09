Fiorella Retiz contó en el programa de Magaly Medina que personas cercanas a Aldo Miyashiro se contactaron con ella para que hable con el presentador de TV, pues él estaba pasando por momentos difíciles tras la emisión del ampay.

La periodista le envió un mensaje por WhatsApp, diciéndole que “se levante y que no busque la decisión fácil”.

“No sé por qué piensan que me harás caso, pero bueno, todos están preocupados y no sé qué planeas hacer, lo único que te pediría es que no hagas (…) no hay nada más de lo que salió y no habrá nada más”, se lee en el mensaje de Fiorella a Aldo.

Luego continuó con: “ solo preocúpate en salir adelante, todos estamos tratando de estar bien, todos salimos muy afectados y perdimos todo. Pero ya, tienes que levantarte y hacer las cosas bien para recuperarlas”.