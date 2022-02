¡Fuerte y claro! Flavia Laos se encuentra en el ojo de la tormenta pública tras revelarse el romance entre su examiga, Luciana Fuster, y su expareja, Patricio Parodi. Y es que recordemos también, que la modelo fue ampayada con Austin Palao besándose apasionadamente en una reunión de amigos.

Al ser abordada por las cámaras de los distintos medios de comunicación, la joven actriz no pudo evitar ser consultada sobre sus saliditas con el menor de los hermanos Palao.

“Nos conocemos hace tiempo, pero nunca nos hemos visto más otros ojos que no sea de amistad y recién que ha llegado el poder del amor ha habido un click, pero todavía aún es amistad. Nos estamos conociendo”, comenzó diciendo.

En ese sentido, la artista peruana no quiso adelantarse a planear un romance con el exchico reality, pues asegura que está “viviendo el día a día”.

“Lo que pasa es que no quiero adelantarme a nada y decir que va a pasar porque la verdad es que no sé. El tiempo me lo dirá y prefiero por ahora disfrutar el tiempo con él y si es, bacán”, agregó bastante ilusionada.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO