La actriz de la novela ‘Princesas’, Flavia Laos aseguro la convivencia con su pareja, Patricio Parodi, le “encantó” porque ambos podían realizar sus actividades laborales libremente. Aunque explicó que solo convivió con él por un mes debido a la pandemia del nuevo coronavirus.

Así lo señaló en una entrevista para el programa sabatino, ‘Estas en todas’, donde contó que su madre y la de Patricio se conocieron hace unos meses y se llevaron de maravilla.

“No (convivimos permanentemente), pero sí convivimos un mes porque me agarró la pandemia en su casa y no me podía mover de casa en casa, pero fue superlindo porque él está todo el día en su computadora. Fue muy bonita la convivencia. Todos me dijeron: ‘con la convivencia te darás cuenta como es’, pero en verdad me encantó”, señaló Flavia Laos.

La actriz que interpreta a ‘Bella’ en ‘Princesas’ aseguró que durante la convivencia desayunaban, entrenaban juntos, trabajaban en sus proyectos con tranquilidad.

“Sí me caso será así, tendremos un cuarto matrimonial y un cuarto de juegos para que se encierre y no me moleste con sus gritos porque grita demasiado cuando juega”, contó entre risas Laos sobre el gusto que tiene Patricio por los juegos por computadora.

Laos: “Viajé con mi mamá y la mamá de Patricio, y se amaron”

Flavia Laos reveló que Verónica Salas, la mamá de Patricio Parodi, se lleva muy bien con su mamá, Patrica Urbina. Ellas se conocieron hace poco cuando Flavia las juntó para viajar a Máncora.

“Hace poco viajé a Máncora porque ya necesita cambiar de aires. Viajé con mi mamá y su mamá. Allí las presenté por primera vez. Me la jugué y se amaron”, dijo Flavia y agregó sobre su relación con Verónica Salas. “Es una amiga más, es una muy buena persona, muy consejera, muy buena madre porque está pendiente de sus hijos. Me tiene un montón de cariño”.

