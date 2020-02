A través de las redes sociales se viene circulando un video en donde se le ve a Flavia Laos pidiéndole a un chico que le de dos helados gratis, pues ella es actriz y siempre de dan “canje”.

En el video se puede ver que el heladero no le reconoce a Flavia Laos y ella se ofusca porque supuestamente no obtendría los helados gratis. Incluso le cuestiona diciéndole: “¿En serio no me conocer?, ¿No te suena mi cara? Me dan canje, ¿No es gratis?”.

Ante ello, usuarias en Instagram se indignaron, pero ¿De qué se trataba este video?

Pues resulta que se trataba de un experimento social que había grabado la propia Flavia Laos para su canal de YouTube.

