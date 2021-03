La cantante “Flor de Huaraz” reveló que denunciará a su expareja Carl Enslin - conocido como ‘gringo Karl’ - porque no quiere devolverle su auto. Según contó la artista, el ‘gringo se llevó el vehículo con el pretexto de arreglarlo “después del triple choque que protagonizó en una de sus borracheras”.

Katy Portella, más conocida como ‘Flor de Huaraz’, tiene miedo de que su auto esté siendo usado “para malos propósitos”.

“Cada vez que le pregunto por mi auto me responde que no lo termina de arreglar, pero hoy me entero de que está en circulación. Con tanta delincuencia que hay y como está a mi nombre me hagan responsable”, dijo en entrevista con Trome.

“Flor de Huaraz” tildó a su ex de “mentiroso” porque - según dijo - “con el cuento que no tenía plata para arreglarlo se lo quedó”.

Detalló que necesita su carro para alquilarlo, pues necesita dinero debido a la crisis económica por la pandemia. Ya puso la denuncia.

“Quién sabe si hasta ya lo vendió y si es así se las tendrá que ver con mi abogado”.

Como se recuerda, en el 2015, el ‘gringo Karl’ ocasionó un triple choque en San Juan de Miraflores, siendo detenido por la policía del sector.

