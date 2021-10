¡Fuerte y claro! Katy Portella, más conocida en el mundo de la farándula como ‘La Flor de Huaraz’, estuvo como invitada especial en “El Reventonazo de la Chola” junto a su expareja Junior Marcano, que no dudó en confirmar su romance con la folclórica y explicar los motivos por los que le molestó la presencia del ‘Gringo Karl’.

Y es que el cantante venezolano se emocionó al recordar la ayuda y apoyo que le brindó la artista peruana, no solo en el ámbito laboral, sino también en el aspecto personal.

“Siempre va haber personas que van a envidiar y desestabilizar. Hace poco pasó algo difícil para mí, me amenazaron por estar con Flor, mi familia ve eso en las noticias y mi mamá está enferma. Me ha aportado mucho cariño, amor y apoyo. Le agradezco por todo... Ya tengo 4 años sin ver a mi mamá, está en Caracas”, comenzó diciendo el joven.

Es por ello que al ser consultado sobre su situación sentimental, él confirmó que están en una relación real con ‘Flor de Huaraz’ y que no dejará que nada lo vuelva a perturbar, tras revelar que no le gustó nada ver al ‘Gringo Karl’ con su pareja.

“No tengo por qué negarlo. Es totalmente real, estoy feliz con Flor a mi lado, eso me hace sentir bien. Me inestabilizó bastante el tema de Flor de Huaraz con el Gringo Karl, no tengo por qué negarlo, me causó incomodidad”, agregó Junior para el programa que conduce Ernesto Pimentel.

