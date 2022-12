Aprendiendo a la mala. Florcita Polo y su mamá, decidieron pasar los últimos días del año, disfrutando de unas merecidas y cortas vacaciones dentro de Lima, dejando atrás todo lo malo y con miras a un nuevo amor.

Con un poco de temor a volver a enamorarse y con la reciente ruptura con el ‘Huarmeyano’, Susy Díaz decidió afirmar que los únicos fieles que conoció, son sus nietos: “Actualmente, los únicos que no me han sacado la vuelta han sido mis nietos, su amor es incondicional y me recuerdan a Florcita cuando era niña, aunque como son varoncitos, son más traviesos”, añadiendo que no necesita a nadie para que le hagan mantenimiento, ya que ella “tiene sus repuestos”.

Florcita Polo y su reciente soltería, están atrayendo a los pretendientes y ella, antes de elegir a uno, ya sabe muy bien en qué fijarse: “Ya no deseo ningún tramposo en mi vida. Soy una mujer divorciada pero empoderada. Con mis hijos me divierto mejor. Si llega alguien, se verá en su momento, yo no le cierro las puertas a nadie, pretendientes siempre hay, pero ahora tomo las cosas con mucha cautela”.

TE PUEDE INTERESAR