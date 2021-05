Francisca Aronsson, la actriz peruana de 14 años, fue entrevistada por el dominical ‘Día D’ donde se refirió a los ataques que ha recibido en las redes sociales donde tiene casi 1.5 millones de seguidores.

La adolescente recalcó que no deja que le afecten los comentarios negativos de sus detractores. Incluso reveló que sus físico y sus pecas - característica de su rostro - han sido blanco de críticas.

“No soy de las personas que me afecto porque me digan un comentario malo o algún calificativo por mi cuerpo, de mi cara o de mis pequitas que amo, porque sino no sería yo”, comentó.

Personaje de niña lesbiana en “El Internado: Las cumbres”

Francisca Aronsson reveló que la escena del beso con la actriz Daniela Rubio en una escena de “El Internado: Las cumbres” la “marcó” para siempre.

“El hecho de ser una niña homosexual fue darme cuenta que los personajes que iban a llegar no iban a ser necesariamente como Margarita, niñas dulces. Esto era un aviso de que lo que vendrá será algo más fuerte”, sostuvo.

