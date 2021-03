Francisca Aronsson, la actriz peruana de 14 años que viene sorprendiendo al público por su personaje de “Rita” en “El internado: Las Cumbres”, habló de de los retos que le significó interpretar a una adolescente lesbiana.

En entrevista con Cecilia Brozovich, la actriz resaltó el apoyo de sus padres ante las fuertes escenas que debía ejecutar en la serie, la cual es recomendada para mayores de 16 años.

“Tener ese reparo de besarse con una chica enfrente de una gran producción, son esas cosas que yo aprecio mucho. Siento que el personaje me encontró, y nos encontramos “Rita” y yo, aunque no tiene nada que ver conmigo el personaje”; comentó.

Aronsson también comentó que ha conversado con sus padres sobre la posibilidad de que, cuando sea mayor de edad, deba realizar alguna escena de desnudos.

“Sinceramente siempre me da reparo pensar que algún día de mi carrera me va a llegar un papel así o tenga que hacer ese tipo de personajes. Es un tema bastante complicado, es exponer tu cuerpo. Si yo lo hago será en muchos, muchos años, y será algo muy profesional y tratar de que se vea lo meno posible. Que sea uy profesional y no se toque de modo muy morboso”, sostuvo.

La joven actriz reveló que, si bien sus padres respetan su decisión, están tranquilos porque “saben que pronto no será”.

“Seguramente me va a llegar un papel así y tengo que ver cuándo y cómo me voy a encontrar yo. Ahora tengo 14 años, cuando me llegue un personaje así puede ser a los 19, 20 años. Tengo que ver dónde me encuentro en mi vida, cómo me siento para aceptar un papel así, que es un reto”.

