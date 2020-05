La expareja de Vania Bludau, Frank Dello Russo, se encuentra en Miami pasando la cuarentena por la pandemia del coronavirus o Covid-19 junto a su familia y fue entonces cuando recibió un mensaje de una usuaria a través de su cuenta de Instagram.

El joven abogado, quien conoció mucho sobre el Perú a través de su expareja, la modelo Vania Bludau, leyó el comentario, pero se percató de un error.

Este decía: “Holi. Bendiciones saludos desde Perú”, junto al icono de una bandera, pero que no era del Perú. Al ver el error, Frank Dello Russo no dudó en corregirle.

Él compartió el mensaje en sus Instagram Stories, donde resaltó que esa no es la bandera del Perú. “That’s not the peruvian flag”, le escribió.

Como se sabe, Vania Bludau y Frank Dello Russo mantuvieron una relación de más de cuatro años y durante todo este tiempo, él vino al Perú en varias ocasiones, por lo que conoció mucho sobre su historia y gastronomía.

